بيان هام من دار الإفتاء المصرية حول "صحة" رؤية هلال رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، اليوم الثلاثاء ، إنها ستنشر بيانا هاما حول الجدل الذي تمت إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة رؤية هلال شهر رمضان.

وتداولت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات حول ما اعتبرته عدم صحة الإعلان عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ، بعد اكتمال البدر الذي يتزامن طبيعيا مع ليلة منتصف الشهر الهجري في الليلة الـ12 من الشهر الفضيل ، وهو ما أثار شكوكا ولغطا كبيرا حول صحة الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان.

وكان رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور حاتم عودة، قد أوضح اليوم إن ما تم إثارته خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول اكتمال القمر فى ليلة الثانى عشر من رمضان "أمر غير صحيح على الإطلاق"، مؤكدا على أنه فى حالة اكتمال القمر تكون نسبة إضاءته 100%، في حين أن نسبة الإضاءة التي تم رصدها ليلة الثانى عشر من رمضان لم تتجاوز 96% فقط، ومن المتوقع أن تصل فى ليلة الثالث عشر إلى 98% وتكون الإضاءة مكتملة 100% فى ليلة الرابع عشر.