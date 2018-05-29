تحقيق لمعرفة أسباب أزمات اللحم والخضر

دعا سعيد جلاب وزير التجارة صباح اليوم من البويرة ممثلي منتجي الخبز إلى الحوار مع وزارته المعنية سوية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف بدلا من اتخاذ الإضراب وسيلة لتلبية مطالبهم.

وقال في تصريح لـ"الخبر " إن"وسيلة الإضراب عن العمل وتنفيذ اعتصامات لا يحل المشكلة بل يلحق الضرر بمصالحهم ذلك عدا عن الآثار السلبية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني

وتأتي تصريحات الوزير هذه في الوقت الذي أكد فيه التجار على دخولهم في إضراب بسبب الأوضاع التي ينشطون فيها حالت دون تجسيد أهدافهم .

وكشف وزير التجارة سعيد جلاب صباح اليوم من البويرة أن مصالحه "يقصد اللجنة الوزارية" لا تزال تعكف على تحديد الأسباب التي أدت برفع أسعار اللحوم الحمراء المستوردة في الأسواق الجزائرية رغم ان تكلفتها لم تتعدى 700 دج جزائري للكيلو غرام الواحد عند وصولها الموانئ الجزائرية. كما أوضح أن المستهلك الجزائري لعب دور كبير في رفع الأسعار من خلال تهافته على المنتجات الكثيرة الاستهلاك في المقابل قليلة العرض في الأسواق الجزائرية.

الوزير الذي وقف على حالة أسعار الخضر والفواكه المرتفعة بسوق وسط المدينة لولاية البويرة أوضح "للخبر" بالقول "سبب عدم إنخفاظ الأسعار راجع لسوء التنظيم الذي يسود أسواق الجملة والتجزئة ، هنالك أشخاص يعملون على إحداث عدم التوازن بين العرض والطلب ، سنتدارك الأمور بعد رمضان بعد دراسة التقارير التي ستقدمها اللجنة المكلفة بهذا الأمر"

سعيد جلاب وقف ايضا على إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمحلات التجارية أين قاربت سقف 1300دج للكلغ الواحد من اللحوم المستوردة حيث طالب ذات الوزير بفتح تحقيق موازي مبرزا أن الدولة ساهت بشكل كبير لضمان منتوج اللحم على موائد المواطنين وبسعر لا يتعدى 1000دج .

أمر آخر تطرق إليه ذات الوزير وهو نظام الفوترة على المواد التي سيتم استيرادها من الخارج وعلل ذات الوزير هذا الأمر بالقول "هو حماية لمنتوجاتنا المحلية ، نسعى لتحقيق توازن ما بين ما نستورده وما ننتجه هنا في الجزائر"