العثور على رميساء والبحث عن محمد يتواصل ببئر العاتر في تبسة

عثرت مصالح الدرك الوطني على الطفلة رميساء غريسي البالغة من العمر 3 سنوات ببلدية العقلة المالحة بعد اختفائها منذ مساء أمس.
وقال والد الطفلة للنهار ان مصالح الدرك الوطني قد عثرت على الطفلة في حالة جيدة ببلدية ثليجان و قد جلبتها الى البيت.

فيما تواصل نفس المصالح البحث عن الطفل محمد منصورية من مدينة المزرعة .

بعد اختفاء محمد منصورية محمد البالغ من العمر 10 سنوات منذ اول امس.

الطفل محمد الذي كان متجها الى مسجد المدينة لأداء صلاة العصر.

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