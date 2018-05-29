هذا ما طلبه الرئيس المالي من الرجل الذي أنقذ طفلا في باريس

وصفت رئاسة مالي في تغريدة على الحساب الرسمي لها على تويتر "مامادو غاساما" بـ "ابن مالي الشجاع". بعد أن أنقذ طفلاً في باريس يوم السبت الماضي حين تسلق واجهة مبنى، وقالت الرئاسة المالية أن هذا فخر لبلده مالي

وقد اتصل الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا هاتفيا بمامادو لتهنئته. وأثناء المحادثة الهاتفية طلب الرئيس منه العودة إلى مالي مؤكدا له أن الجيش المالي مفتوح له إن أراد الانضمام إليه، فهو فتى شجاع يستحق أن يكون ذو شأن في بلده الأصلي.