القضاء على أكثر من 316 حيا قصديريا بالعاصمة

القضاء على أكثر من 316 حيا قصديريا بالعاصمة

أشار تقرير أعدته مصالح ولاية الجزائر إلى القضاء على أكثر من 316 حيا قصديريا من مجموع 569 تم إحصاءها بولاية الجزائر و ذلك خلال عمليات إعادة الإسكان ال23 التي عرفتها العاصمة منذ جوان2014 الى غاية جانفي 2018 مما سمح بإعادة إسكان أكثر من 44 ألف عائلة.

و استنادا الى ذات المصدر فقد "تمت جراء القضاء على 316 حيا قصديريا بالعاصمة، استعادة أكثر من 460 هكتار من الأراضي سمحت بإنجاز مشاريع مهيكلة بالعاصمة ،مثل الحرم الجامعي لمدينة معالمة و الجسر الكبير لواد السمار".

و ضمن المشاريع المهيكلة لمدينة الجزائر التي تم استئنافها بعد القضاء على المواقع القصديرية التي كانت تحتلها نذكر "مشاريع الجامع الكبير و خط السكة الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة-زرالدة و إعادة تهيئة وادي الحراش وسد الدويرة و مقر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و مقر وزارة الشؤون الدينية و الأراضي الموجهة لبرامج سكن عدل و السكن العمومي الإيجاري و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

القراءة من الخبر

شاركنا رأيك

Click me to scroll