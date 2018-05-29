طوارئ بعد اختفاء الطفلة رميسة بتبسة

اختفت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ببلدية العقلة المالحة التابعة إقليميا لدائرة بئر العاتر (تبسة) منذ مساء أمس الاثنين قبل آذان المغرب، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من فرقة الدرك الوطني بهذه البلدية.

وأوضح ذات المصدر أن الطفلة روميسة غريسي القاطنة بدوار "الرقيبة" بمنطقة فم المطلق ببلدية العقلة المالحة كانت قد اختفت من أمام منزلها العائلي حيث كانت تلعب دقائق قبل رفع آذان المغرب.

وقد أطلقت فرقة الدرك الوطني التابعة لهذه الجماعة المحلية دوريات بحث فور تلقيها بلاغا من طرف العائلة للعثور عن الطفلة المختفية مؤكدا أن عمليات البحث استمرت إلى غاية ساعات متأخرة من الليل ليتم بعثها صباح اليوم الثلاثاء.

من جهة أخرى, وحسب بيان صادر عن المديرية الولائية للحماية المدنية التي تشارك في عملية البحث فقد تدخلت كل من الوحدة الثانوية للشريعة والوحدة الثانوية للماء الأبيض لإخماد حريق نشب أثناء عملية البحث بمادة الحلفاء نجم عن إشعال المواطنين النار التي تساعدهم على إنارة الطريق أثناء عملية البحث.

للتذكير فإن هذه الحادثة تعد "الثانية من نوعها" التي تشهدها ولاية تبسة خلال الأسبوع الجاري بعد اختفاء الطفل محمد منصورية ببلدية المزرعة والذي ما يزال البحث عنه جار بشكل مكثف.