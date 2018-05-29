ماذا قال بيل كلينتون عن الجزائر في روايته؟

ينشر الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في الرابع من جوان القادم المقبل أول رواية كتبها بالتعاون مع المؤلف الشهيرجيمس باترسون.

ووضع كلينتون في باكورة إنتاجه الأدبي تفاصيل يمكن لرئيس فحسب أن يلم بها، وفقا للإعلان التشويقي للرواية التي تحمل عنوان "الرئيس مفقود"، ومن المنتظر أن يجرى أول تقديم للكتاب في الثالث من جوان المقبل بنيويورك، قبل يوم واحد من طرحه بدور النشر.

ويعطي الرئيس الأمريكي الأسبق مكانا مهما في روايته الأولى إلى الجزائر. حيث يروي تفاصيل حياة وتجارب لعميل تابع لوكالة الاستخبارات المركزية ، "ناثان كرومارتي" الذي قضى فترة من حياته موظفا في الجزائر حيث لقي حتفه كضحية للإرهاب في الجزائر حسب الرواية.