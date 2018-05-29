الجزائر – قيطوني : “شراء مصفاة اوغوستا قرار حكومي والمفاوضات استمرت سنة”

دافع وزير الطاقة مصطفى قيطوني، عن صفقة مصفاة “اوغوستا” بايطاليا، وقال قيطوني بان قرار شركة سوناطراك لم يكن اعتباطيا، بل جاء بعد دراسات معمقة اجراها الخبراء، ومفاوضات مع “اكسون موبيل” دامت سنة كاملة، وقال قيطوني، بان الصفقة حازت على موافقة الحكومة، وكذا موافقة السلطات الايطالية.

ورد قيطوني، خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم على هامش زيارته إلى ولاية بومرداس، على الانتقادات التي وجهت إلى الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” بعد إبرام صفقة شراء مصفاة “اوغوستا”، وقال وزير الطاقة، بان القرار جاء بعد موافقة الحكومة، وبعد دراسة الملف من قبل مجلس إدارة شركة سوناطراك. كما حصلت الصفقة على موافقة الحكومة الايطالية، مشيرا بان سوناطراك ستقوم بدفع الغرامات المترتبة عن أي تلويث قد يحدث، قبل أن يرد بان هذا لن يمنع الشركة من تكرير النفط.

وأكد الوزير، بان شراء المصفاة جاء في سياق الإستراتيجية المعتمدة لتطوير الشركة النفطية خلال الفترة الممتدة إلى 2030، والتي عرضت على الحكومة، مضيفا بان الصفقة أبرمت بعد مفاوضات مع “اكسون موبيل” لفترة استمرت سنة كاملة، كما تم انجاز عدة دراسات على المصفاة، قبل أن يرد على الأطراف التي أثارت ضجة بسبب كلفة المشروع، قائلا بان تكلفة مصفاة جديدة لا تقل عن 5 ملايير دولار، وتتطلب 5 سنوات لانجازها، مضيفا بان المحطة ستخضع لأعمال صيانة وتجديد دورية. ولم يخفي الوزير امتعاضه من الضجة التي أثيرت حول هذه الصفقة، وقال بأنه لا يتفهم سبب كل تلك الانتقادات، قبل أن يضيف بان شركة سوناطراك هي الوحيدة التي لا تمتلك استثمارات بالخارج.

من جانب أخر، طمأن الوزير، بشان تزويد المواطنين بالكهرباء هذا الصيف، مستبعدا حدوث انقطاعات في التموين، باستثناء عمليات القطع المبرمجة والتي ستسمح بتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وشدد الوزير على ضرورة عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية، و وقف التبذير وأوضح قائلا “عناك تبذير كبير في الطاقة الكهربائية ونحن البلد الوحيد الذي يعد ثمن الكهرباء جد منخفض ويقدر بـ 4 دبنار للكيلواط ساعي فيما تصل الكلفة إلى 10 دينار”.

وكشف الوزير بان شركة سونلغاز مجبرة على استثمار 2 مليار دولار سنويا لتجاوز ذروة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وقال بان الإستراتيجية المتبعة تتمثل في الذهاب إلى استهلاك عقلاني وتحقيق الانتقال الطاقوي من خلال إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية، موضحا بان الجزائر لم تتأخر في مشروع الطاقة الشمسية بل اختارت الوقت المناصب بعد انخفاض التكلفة وتحقيق تقدم تكنولوجي كبير يسمح بالاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية، التي أكد الوزير بأنها ستكون بوسائل جزائرية ولم يتم استيراد التجهيزات.

ورفض الوزير في سياق منفصل، تقديم أي موعد لعرض مشروع قانون المحروقات على الحكومة، وقال بان الوزارة ستأخذ كل الوقت لتحضير المشروع بعد إجراء تقييم على التجارب التي قامت بها الدول الأخرى والتي راجعت قوانينها، مضيفا بان وزارته لا تريد التسرع في إعداد مشروع يهم مستقبل البلاد.