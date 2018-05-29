قال وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي اليوم الثلاثاء، إن أزمة الحليب مفتعلة وملبنات خاصة تتلاعب بالبودرة.

بوعزقي وعلى هامش الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية سطيف نفى وجود أزمة حليب.

وأشار الوزير إلى وجود تلاعب في بودرة الحليب من قبل ملبنات خاصة، الأمر الذي أدى إلى وجود أزمة.

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