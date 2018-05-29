بعد تصريحاته المثيرة " علماء فلك يردون على لوط بوناطيرو وهذا ما قالوه!!

نفى مركز البحث في الفلك وفيزياء الفلك والجيوفيزياء (CRAAG)، في بيان صادر عنه ما أسماه بـ "الإداعاءات" التي أطلقها عالم الفلك لوط بوناطيرو بخصوص مواقيت الصلاة والإمساك المعتمدة من طرف وزارة الشؤون الدينية في الجزائر.

وقال 21 عالم فلك "أن تصريحات بوناطيرو غير صحيحة علميا بالإضافة إلى كونها غير مسؤولة. ما يحتّم الرد عليها هو حجم الجدل العام والتضليل الذي أحدثته على نطاق واسع بدون ان يقدّم معها أي مرجع علمي أو دراسة موثوقة."

وإعتبر البيان أن د قواعد الحساب التي يعتمدها المركز معيارية وهي ذات القواعد المستعملة منذ عقود ومتفق عليها من طرف العالم الإسلامي أجمع، كما أن هذه الرزنامة الشاملة تحوي مواقيت الصلاة والإمساك ومناسبات التقويم الهجري.

بالإعتماد على معايير فلكية لإمكانية رؤية الهلال و ليس فقط على مواقع القمر.

للغشارة فإن عالم الفلك الجزائري لوط بوناطيرو قد صرح سابقا أن مواقيت الصلاة والإمساك المعتمدة من طرف وزارة الشؤون الدينية في الجزائر، خاطئة، لا سيما صلاة الفجرة التي تعتبر بداية الإمساك في الصيام، مؤكدا أن الجزائريين يصومون أكثر من 40 دقيقة إضافية.