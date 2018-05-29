غوارديولا يرفض التعاقد مع نايمار ويصر على محرز

صنعت التصريحات التي أطلقها البرازيلي نايمار لاعب باريس سان جيرمان مؤخرا والتي أكد فيها أنه يحلم بالعمل تحت قيادة الإسباني بيب غوارديوالا مدرب مانشستر سيتي ...

الحديث وهو ما جعل الكثير من التقارير تكد أن اللاعب يريد استمالة السيتيزن نحوه من أجل الإنتقال على الدوري الإنجليزي، غير أن صحيفة "صن" الإنجليزية أكدت اليوم أن بيب غوارديولا وناديه لن يلتفتوا إلى تصريحات نايمار، وأضافت الصحيفة أن غوارديولا حدد أهدافه خلال فترة الإنتقالات الصيفية وهي ضرورة التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني رياض محرز من ليستر سيتي والإيطالي جورجينيو لاعب نابولي.