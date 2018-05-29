القمر البدر يثير جدلا بعد اكتماله في اليوم 12 من رمضان

شكّل موضوع اكتمال القمر في السماء حالة من الجدل، بعد تداول صور وفيديوهات له وهو يبدو شبه مكتمل على شكل بدر.

ونحن في اليوم الـ 12 من شهر رمضان.

هذا ما جعل البعض يشكّك في رؤية الهلال الفلكية، بالدول العربية بأنّه كان مبكّرا مطالبين بتفسير هذه الظاهرة.

وعلاقتها بالرؤية الشرعية وبدء شهر الصيام. وعن سبب اكتمال القمر في الـ 12 بدل الليلة الـ 14 من رمضان.

يعني أنّ الفاتح من رمضان كان من المفروض أن يكون يوم الأربعاء وليس الخميس.

وبالتالي سيكون صيام رمضان لهذا العام 28 يوما.