والجواز الجزائري في المرتبة الـ85
جواز السفر الياباني الأقوى في العالم
تصدر جواز السفر الياباني التصنيف العالمي كأقوى جواز سفر بعد أن أصبح يسمح لحامليه بزيارة 189 دولة بدون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول ، متفوقا على الجوازين الألماني والسنغافوري بـ188 دولة.
وحسب التصنيف الأخير لموقع "هانلي أند بارتنرز" المتخصص ، فإن اليابانيين بإمكانهم زيارة أكبر عدد من دول العالم بدون الحاجة إلى تأشيرة ، ما يجعل جواز سفرهم الأقوى في العالم .
جوازات السفر الأقوى في العالم
وحلّت 5 جوازات عربية في مؤخرة ترتيب الجوازات الأقوى في العالم ، حيث لا يتجاوز عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز العراقي زيارتها بدون تأشيرة الـ30 دولة ، وهو العدد الأقل حسب التصنيف الذي تمّ تحديثه خلال هذا الأسبوع، وهو نفس الشأن بالنسبة للجواز السوداني الذي يسمح بزيارة 39 دولة فقط ، والجواز اليمني ( 37 دولة ) ، والجوازين السوري والصومالي ( 32 دولة ).
جوازات السفر الأضعف عالميا
أما جواز السفر الجزائري فقد احتلّ المركز الـ85 في التصنيف العالمي الذي يشمل 100 دولة ، حيث يسمح بزيارة 50 دولة بدون تأشيرة ، ويلاحظ على التصنيف تفوّق جوازات سفر عدّة دول إفريقية على الجواز الجزائري على غرار بوركينافاسو في المرتبة الـ78 ( 57 دولة ) ، ومالي التي يسمح جوازها بزيارة 55 دولة ، وتشاد بـ 53 دولة.
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