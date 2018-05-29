جواز السفر الياباني الأقوى في العالم

تصدر جواز السفر الياباني التصنيف العالمي كأقوى جواز سفر بعد أن أصبح يسمح لحامليه بزيارة 189 دولة بدون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول ، متفوقا على الجوازين الألماني والسنغافوري بـ188 دولة.

وحسب التصنيف الأخير لموقع "هانلي أند بارتنرز" المتخصص ، فإن اليابانيين بإمكانهم زيارة أكبر عدد من دول العالم بدون الحاجة إلى تأشيرة ، ما يجعل جواز سفرهم الأقوى في العالم .

جوازات السفر الأقوى في العالم

وحلّت 5 جوازات عربية في مؤخرة ترتيب الجوازات الأقوى في العالم ، حيث لا يتجاوز عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز العراقي زيارتها بدون تأشيرة الـ30 دولة ، وهو العدد الأقل حسب التصنيف الذي تمّ تحديثه خلال هذا الأسبوع، وهو نفس الشأن بالنسبة للجواز السوداني الذي يسمح بزيارة 39 دولة فقط ، والجواز اليمني ( 37 دولة ) ، والجوازين السوري والصومالي ( 32 دولة ).

جوازات السفر الأضعف عالميا

أما جواز السفر الجزائري فقد احتلّ المركز الـ85 في التصنيف العالمي الذي يشمل 100 دولة ، حيث يسمح بزيارة 50 دولة بدون تأشيرة ، ويلاحظ على التصنيف تفوّق جوازات سفر عدّة دول إفريقية على الجواز الجزائري على غرار بوركينافاسو في المرتبة الـ78 ( 57 دولة ) ، ومالي التي يسمح جوازها بزيارة 55 دولة ، وتشاد بـ 53 دولة.