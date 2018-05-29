الرئيس الفرنسي يستقبل أحمد أويحيى

إستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح يوم الثلاثاء بباريس الوزير الأول، أحمد أويحيى الذي عينه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتمثيله في الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد اليوم بباريس.

و جرى الاستقبال بقصر الايليزي قبيل إفتتاح الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد تحت اشراف الامم المتحدة قصد التوصل الى اتفاق بين الفرقاء الليبيين.

Nous avons tout intérêt, pour notre sécurité, à travailler à la stabilité de la Libye.

C'est pour ça que je réunis autour de la table tous les acteurs concernés aujourd'hui à l'@Elysée. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 mai 2018