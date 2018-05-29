عين الرئيس بوتفليقة الوزير الأول أويحي لتمثيله في ندوة حول ليبيا بباريس.

الرئيس الفرنسي يستقبل أحمد أويحيى

الرئيس الفرنسي يستقبل أحمد أويحيى

إستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح يوم الثلاثاء بباريس الوزير الأول، أحمد أويحيى الذي عينه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتمثيله في الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد اليوم بباريس.
و جرى الاستقبال بقصر الايليزي قبيل إفتتاح الندوة الدولية حول ليبيا التي تعقد تحت اشراف الامم المتحدة قصد التوصل الى اتفاق بين الفرقاء الليبيين.

القراءة من البلاد

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