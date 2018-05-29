بالصور.. أوروبا تحتج بالأحذية ضد الكيان الصهيوني

قام نشطاء بوضع آلاف الاحذية أمام مقر مجلس الاتحاد الاوروبي الذي انعقد أمس الاثنين على مستوى وزراء خارجية الاتحاد وذلك احتجاجا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وطالب المحتجون أثناء الوقفة التي نظموها والتي حملت عنوان "حياة الفلسطينيين مهمة"، قادة الاتحاد الأوروبي، إلى "وضع حد لظلم الدولة الاسرائيلية، وحماية حق الحياة للفلسطينيين"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.

وقاموا بوضع 4 آلاف و500 زوج من الأحذية أرسلها متبرعون من مختلف أنحاء أوروبا، أمام مبنى المجلس، في ميدان "جان راي"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

كما وجه الناشطون دعوة لمقاطعة إسرائيل على خلفية ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات إعلامية، قال الناشط كريستوف سكوت، من منظمة "أفاز" المدنية، صاحبة المبادرة: هناك رسالة واضحة من المواطنين في عموم أوروبا لحكوماتنا، ألا وهي أن حياة الفلسطينيين مهمة لنا، وينبغي أن تكون كذلك بالنسبة لكم أيضا.

ووصف سكوت ما يحدث في فلسطين بـ"الأبارتايد الحديث" في إشارة إلى نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.

وكانت إسرائيل قد ارتكبت مجزرة بحق تظاهرة سلمية على حدود غزة، يوم الرابع عشر من الشهر الجاري راح ضحيتها أكثر من 65 شهيدا فلسطينيا.