غزال يزور القدس ويبدي تضامنه مع القضية الفلسطينية

نشر المهاجم الجزائري المعتزل عبد القادر غزال فيديو يظهر فيه وهو متجه لدخول باب العامود أو باب دمشق، أحد أبواب القدس الشريف، حيث أظهر الفيديو ان الزيارة كانت في العاشر نوفمبر 2017، وهو الفيديو الذي لم يظهر قبل اليوم.

وكتب غزال في الفيديو “أحب فلسطين”، في اشارة منه لدعمه للقضية الفلسطينية التي تعتبر قضية المسلمين ضد الصهانية المغتصبين، وهو نفس الأمر بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني الذين حملوا الأعلام الفلسطينية على غرار فيغولي وعنتر يحي في احتفالات المنتخب الوطني بالتأهل للمونديال.