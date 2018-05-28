بطاقة محارب لجنود فرنسيين عملوا في الجزائر

قررت الحكومة الفرنسية أن تمنح بداية من العام المقبل بطاقة محارب وامتيازاتها للجنود الفرنسيين الذين نشروا في الجزائر بعد استقلالها أي بين 1962 و1964، بحسب ما أعلنت جينفييف داريوسيك وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع.

وأشارت داريوسيك في بيان إلى أنه "تم نشر عشرات الآلاف من الشبان الفرنسيين حينها في هذا البلد بين جويلية 1962 وجويلية 1964 إثر اتفاقيات إيفيان".

وتمنح بطاقة محارب حاملها خصوصا حق وضع شارة المقاتل والحصول على راتب تقاعدي يبلغ 749 أورو سنويا.

وأعلنت المسؤولة الفرنسية "أن رئيس الوزراء وحرصا منه على احترام تعهدات رئيس الجمهورية (أثناء حملته الانتخابية) قرر أن يمنحهم بطاقة محارب في إطار قانون المالية لعام 2019".

ويتوقع أن يشمل الإجراء الجديد عند دخوله حيز التنفيذ 24 ألف شخص بكلفة سنوية تبلغ 18.7 مليون أورو.