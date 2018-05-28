الجزائر تستعد لطرد 105 إرهابي مالي

تستعد الجزائر لطرد 105 إرهابيين من مالي تم القبض عليهم ومحاكمتهم وإدانتهم من طرف العدالة لارتكابهم أعمالا مرتبطة بالنشاط الإرهابي، حسبما ذكرت اليوم الإثنين جريدة الوطن استنادا إلى مصدر أمني.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الإرهابيين "تم توقيفهم على مستوى خمس ولايات من جنوب الوطن وينتمون إلى شبكة واسعة مكلفة بتشكيل قاعدة-خلفية على التراب الجزائري للجماعات المسلحة الناشطة بشمال مالي لاسيما أنصار الدين الذين كانت مهمتهم إنشاء العديد من الخلايا على التراب الجزائري وجعلها قاعدة-خلفية لنشاطاتهم الإرهابية".

وأوضح نفس المصدر أن هؤلاء الإرهابيين "هم محل احتجاز إداري ولا يمكن إعادتهم إلى الحدود باعتبارهم أشخاص خطيرين يتعين نقلهم تحت الحراسة المشددة". كما أكدت صحيفة الوطن أن الجزائر "ملزمة بترحيلهم على متن طائرة حتى باماكو بالتشاور مع السلطات القنصلية المالية بالجزائر" مضيفة أن "قرار طردهم إلى مالي اتخذ في إطار اتفاقية التعاون القضائي الجزائري-المالي".

من جهة أخرى، أوضح ذات المصدر أن أكبر عدد من هؤلاء الإرهابيين ومنهم مسؤولين معروفين ومبحوث عنهم بسبب نشاطاتهم الإرهابية بمنطقة الساحل "تم توقيفهم بولايات تمنراست وأدرار وإليزي وغرداية والجزائر العاصمة" مشيرة إلى أن "تفكيك هذه الشبكة تحقق بفضل معلومات قدمها إرهابيون تائبون كانوا ينشطون بشمال مالي".

وذكرت الجريدة أن المنطقة الجبلية لتمنراست التي تتقاسم جزء كبير من الحدود مع مالي "تواجه ظاهرة التهريب و الهجرة غير الشرعية والإرهاب".