لهذه الأسباب..تسريب مواضيع الامتحانات الرسمية "مستحيل".

بن غبريت : لا تسريب لمواضيع شهادة نهاية التعليم المتوسط

مواضيع الامتحانات الرسمية لجميع الأطوار التعليمية في الجزائر غير قابلة للتسريب ، حسب ما أكد اليوم مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية مولود بولسان ، تزامنا مع أول أيام امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط .

وشدد بولسان ، في تصريح للإذاعة الوطنية ، على استحالة تسريب مواضيع الامتحانات الرسمية بدء من اختبارات السنة الخامسة حتى شهادة البكالوريا مرورا بشهادة التعليم المتوسط، مؤكدا على أن "تأمين الامتحانات الدراسية بصفة عامة هو انشغال هام ويحظى بعناية كبيرة من قبل الوزارة الوصية ، وهو يبدأ من انتقاء الإطارات التربوية التي تعد المواضيع وتسحبها على مستوى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وسط إجراءات دقيقة باستغلال وسائل تقنية حديثة تضمن التأمين التام لهذه المواضيع".

وذكر بالمتحدث بأن "نقل المواضيع من مراكز الطبع إلى مديريات التربية يجري تحت مرافقة أمنية مشددة من قبل عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك والأمن الوطنيين وكذا مديري التربية ، لتصل المواضيع إلى الغرف المحصنة بمديريات التربية التي تتوفر بها أيضا الحراسة الأمنية المشددة، ثم يتم نقلها تحت نفس الظروف الأمنية الصارمة إلى مراكز الإمتحان".

بالمقابل ، تداولت صفحات على موقع فيسبوك اليوم ، بعد أقل من ربع ساعة على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، مواضيع الامتحان الخاص باللغة العربية، وهو نفس ما حدث في وقت سابق لدى إجراء امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي الأسبوع الفائت.

وفي تعليقها على تكرار ظاهرة تداول مواضيع الامتحانات الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي خلال زمن إجرائها ، قالت وزير التربية نورية بن غبريت إن تداول المواضيع بعد انطلاق الامتحان في مراكز الإجراء لا يعتبر تسريبا ، مؤكدة على عدم تسجيل أي حالة تسريب لمواضيع الامتحانات بفضل الإجراءات الصارمة التي تمّ اتخاذها في هذا الخصوص.