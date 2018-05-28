البرتغال تتعادل مع تونس قبل ودية الجزائر

إنتهى لقاء المنتخب البرتغالي أمام ضيفه التونسي وديا تحضيرا لنهائيات كأس العالم المقبلة بالتعادل بنتيجة 2-2 ...

وكان أصحاب الأرض السباقين للتسجيل عن طريق أندري سيلفا بعد مرور 22 دقيقة، ليستغل بعدها جواو ماريو خطأ في المراقبة ويضيف الهدف الثاني بتسدية قوية في (د34)، وتمكن المنتخب التونسي في المرة الأولى من تقليص النتيجة في (د39) عن طريق أنيس البدري، في حين جاء هدف التعادل عن طريق البديل فخر الدين بن يوسف في (د64).