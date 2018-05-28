أربعينية تركن سيارتها من نوع “سيري 4” بعيدا للتسول رفقة طفلة في وهران

تمكنت مصالح الأمن الحضري 22 في وهران من توقيف امرأة في الأربعينيات من العمر كانت تستغل طفلة ذات الخمس سنوات في التسول.القضية التي كشفت خيوطها عناصر من أمن حي الصباح بوهران، تمت بعد تحريات وتحقيقات حثيثة استغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة للمرأة على مستوى الحي،

والتي تقوم باصطحاب يوميا لطفلة في الخامسة من العمر التسول بها أمام الأسواق، الأمر الذي حرك مصالح الأمن التي وبفضل اتباع يومي لخطوات الموقوفة،

تم اكتشاف انها تتنقل يوميا على متن سيارة من نوع “فولسفاغن سيري 4” تركنها بعيدا،

ثم تلجأ إلى ممارسة التسول رفقة الطفلة بالقرب من الأسواق والمحلات، حيث تم توقيفها في حالة تلبس،

أين تم تحويلها إلى مقر الأمن للتحقيق معها قبل استكمال الإجراءات القانونية ضدها وتقديمها أمام الجهات القضائية للبث في قضيتها.