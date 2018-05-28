اليوم العالمي للبيئة: فريق” أل جي يعطي المثل”

ضمن زخم كبير من التطوّع، قام فريق إل جي بالتعاون مع جمعية حماية المحيط البحري بتنظيف شاطئ الريزرف ببلدية رايس حميدو الذي كان ينهار تحت وطأة الفضلات البلاستيكية وأوضح البيان الصادر اليوم عن الشركة ويحوز موقع “الجزائر اليوم على نسخة منه أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، نظمت شركة إل جي الجزائر مؤخرا حملة نظافة شملت شاطئ الريزرف ببلدية رايس حميدو وذلك بمساعدة متطوعين من جمعية حماية المحيط البحري وبعض الأهالي. هذه الحملة التي تميزت بمشاركة واسعة من فريق إل جي الجزائر تندرج ضمن إستراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسة و التي وضعتها إل جي ألكيترونيكس التي تحتفل بهذا اليوم العالمي على امتداد 24 ساعة متواصلة عبر العالم.





اليوم العالمي للبيئة: الموعد البيئي الهام

يعتبر اليوم العالمي للبيئة أهم حدث سنوي للفعل البيئي الإيجابي و يقع الاحتفال به يوم 5 جوان من كلّ سنة. يعتبر هذا اليوم فرصة مثالية لتنفيذ البرامج المتينة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة و التي ترمي إلى نشر الوعي حول البيئة و التنوع الطبيعي. منذ 2010، تحتفل شركة إل جي إلكترونيكس طبقا لشعارها “لحياة أفضل” باليوم العالمي للبيئة من خلال اقتراح أنشطة تطوعية على فرقها العاملة عبر العالم. بوصفها عضوا منذ زمن في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تبث إل جي فيديو اليوم العالمي للبيئة على شاشتها الليد في منطقة تايمز سكوار بنيويورك على امتداد شهر جوان كما تشارك موظفيها أنشطة بيئية على امتداد العالم. من خلال المحافظة على نفس الديناميكية القائمة في المنطقة في مجال دعم موضوع هذه السنة وهو “تلوث البلاستيك” و في إطار مبدأ الالتقاء حول قضية مشتركة، حرص فريق إل جي في المنطقة على التواصل من خلال عدة أنشطة بيئية وجماعية كان لها الأثر الإيجابي على المجتمعات التي يعملون بها. هذه السنة مرة أخرى ومن أجل الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2018، أقام موظفو إل جي عدة أنشطة بيئية بهدف خلق شبكة تنظيف عبر العالم على امتداد 24 ساعة متواصلة.

البرنامج الاجتماعي لإل جي

تسعى إل جي إلكترونيكس لمواصلة تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة على كامل منطقة الشرق الأوسط و افريقيا. بعد أن أعلنت عن رؤيتها البيئية سنة 1994، مارست إل جي منذ ذلك الحين التصرف في المحيط من خلال طرح منتجات صديقة للبيئة و كذلك من خلال التقليص في التأثير البيئي الناتج عن الأنشطة التجارية.

في سنة 2016، تطوّع أكثر من 000 90 موظف إل جي من 89 فرع موزع على 48 دولة وذلك للمشاركة في مبادرات المساهمة الاجتماعية و قد ساهم الموظفون بكثافة في الفعاليات الاجتماعية و البيئية المنظمة في هذا الإطار.