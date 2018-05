10 من أعظـم العُلمـاء المسلمين تأثيــراً فى تاريخ البشــريــة

أوردت صحيفة الهافنغتون بوست تقريرا مطولا تحت عنوان "العلماء المسلمون العشرة الذين أحدثوا ثورة في العالم"

من الرياضيات إلى الفلسفة مرورا بالطب وعلم الاجتماع، يزخر تاريخ العالم الإسلامي بالعلماء العظماء والمفكرين الآخرين الذين أحدثوا ثورة في تخصصاتهم، و ووضعوا ضوابط محكمة للإنسانية.

Des mathématiques à la philosophie en passant par la médecine ou encore la sociologie: l'histoire du monde musulman regorge de grands savants et autres penseurs qui ont révolutionné leurs disciplines, et le cours de l'humanité. Portraits.



عباس بن فرناس - الرجل الطائر

(ABBAS IBN FIRNAS – L'homme volant)



إذا نسبت المؤلفات العلمية إلى ليوناردو دا فينشي الأبوة في ابتكار الطائرة الشراعية و المروحة، فنحن بذلك ننسى أن هذا التدريب العملي كان كل شيء مستوحى من أعمال عباس قاسم بن فرناس، الذي ولد في سنة 810م في مقاطعة مالقة، في زمن الدولة الأموية في الأندلس، و الذي اشتهر بكونه أول رجل حاول تنفيذ مشروعه الجنوني المتمثل في الطيران في الهواء كالطيور. بن فرناس ارتدى معطفا مزينا بالريش، و اندفع من أعلى مئذنة على أمل التحليق... و لكن دون تحقيق نجاح يذكر.غير أنه، لا شيء يخيف " ايكاروس البربري": فمن ارتفاع 880 مترا و على سن يناهز ال70 عاما، يعيد بن فرناس التجربة مرة أخرى، وذلك باستخدام أجنحة مصنوعة من الخشب ومغطاة بالريش. و عند جاهزيته، فقد ارتمى من أعلى البرج، و تمكن من التحويم قليلا، إلا أنه سقط في نهاية المطاف. و بالنتيجة، فقد أصيب بكسور في اثنين من أضلاعه، و مع ذلك، فقد كانت تجربة واعدة. و على هذا النحو، تكون أول طائرة شراعية تم إنشاءها في تاريخ البشرية، و تعتبر السلف لطائرات بوينغ وغيرها من الأجهزة المروحية التي تسمح لنا بالسفر في الجو في يومنا هذا.

Si la littérature scientifique attribue à Leonard De Vinci la paternité du planeur et de l'hélice, on oublie que ce touche-à-tout s'est inspiré des travaux de Abbas Qasim Ibn Firnas. Celui qui est né en 810 dans la province de Malaga, en terre musulmane, a été le premier à entreprendre le projet fou de voler dans les airs tel un oiseau. Vêtu d'un manteau orné de plumes, il s'élança du haut d'un minaret espérant planer... sans grand succès. Mais rien n'effraye l'Icare berbère: en 880 et à 70 ans, il tente à nouveau l'expérience, en utilisant des ailes confectionnées avec du bois et recouvertes de plumes. Une fois outillé, il se lance du haut d'une tour, parvient à planer quelque peu, et finit par se crasher. Résultat des courses: deux côtes cassées, mais une expérience prometteuse. C'est comme cela que le premier planeur dans l'histoire de l'humanité a été créé, ancêtre des Boeings et autres appareils à hélices qui nous permettent de voyager dans les airs aujourd'hui



الخوارزمي - في البدء كان العدد

(AL KHAWARIZMI - Au commencement était le nombre)



يقال أنه أصيل أوزبكستان، و قد اشتقت كلمة "خوارزمية" من اسمه. و هو الذي أطلق عليه كل من عاصروه أب الجبر، في إشارة إلى كتابه "كتاب الجبر و المقابلة"، الذي اشتهر بمساهمته الضخمة في الرياضيات. كما يعود إليه الفضل في هذا التغيير والذي تسبب في العديد من الكوابيس لتلاميذ المدارس الحريصين على الحصول على المعادلات الخاصة بهم. وكان الخوارزمي أيضا عالم فلك، وحتى أنه حاول ملئ وقت فراغه بعلم التنجيم. و لم يكن سوى القليل من تجاربه قد نجحت و ذلك لأنه لمدة عشرة أيام بعد أن عهد حياة طويلة إلى الخليفة المأمون، مات هذا الأخير، و بالتالي فقد ضربت مسيرته عرض المتوسط

Originaire d'Ouzbékistan, son nom a donné naissance au mot "algorithme". Celui que ses contemporains appelaient le père de l'algèbre, en référence à son ouvrage Kitab Al jabr w'al mouqabala, est célèbre pour son apport colossal aux mathématiques. On lui attribue notamment la transposition qui a causé bien des cauchemars aux petits écoliers soucieux de venir à bout de leurs équations. Il fût aussi astronome et s'est même essayé à l'astrologie à ses heures perdues. Essais peu fructueux car dix jours après avoir promis une longue vie au Calife, celui-ci décède, faisant tomber à l'eau sa carrière de medium



الرازي - الطبيب المعمور

(AL-RAZI – Docteur Mamour):



و على عكس ما هو معترف به، فقد ولد الطب التجريبي في أرض الإسلام و ليس في وقت عصر النهضة، أو سبعة قرون في وقت سابق. الرازي، والمعروف بمواهبه العلمية والصرامة في ملاحظاته، كان واحدا من رواد الطب التجريبي. و على خلاف الممارسات المستخدمة التي تسببت بعد ذلك في إهمال الطب الوقائي، يفضل الرازي الاعتماد على تحليل الأعراض ومنح أهمية لم يسبق لها مثيل إلى بيئة المريض وإلى الإطار النفسي لهذا الأخير خلال مسار علاجه. و هذا "الطبيب المعمور" الذي عرف عنه لطفه و إنسانيته العظيمة، أدرك جيدا قبل غيره منذ العصور القديمة، أن الروح المعنوية العالية هي معركة نصف ناجحة ضد أي نوع من المرض

Contrairement à ce qui est admis, la médecine expérimentale est née en terre d'Islam et non à l'époque de la Renaissance, soit sept siècles plus tôt. Al-Razi, reconnu pour ses talents scientifiques et la rigueur de ses observations, a été l'un des pionniers de la médecine expérimentale. Contrairement aux pratiques alors utilisées qui négligeaient la médecine préventive, Al-Razi a préféré s'appuyer sur l'analyse des symptômes et a accordé une importance sans précédent à l'entourage du malade et à la psychologie de ce dernier dans le processus de sa guérison. Réputé pour sa gentillesse et son grand humanisme, ce "docteur Mamour" des temps anciens a compris bien avant d'autres qu'un moral au beau fixe est une bataille à moitié gagnée contre la maladie



ابن خلدون - الذي ألهم أوغست كونت

(IBN KHALDOUN - Celui qui a inspiré Auguste Comte)



عندما نتحدث عن علم الاجتماع، فإننا نميل بالضرورة إلى اقتباس دوركهايم، توكفيل أو أوغست كونت. ومع ذلك، فإن البادئ الحقيقي لهذه المادة ليس سوى ابن خلدون. ولد في سنة 1332م، ويعتبر الرجل التونسي المولد كرائد في علم الاجتماع الحديث. و على الرغم من أنه ينحدر من عائلة كبيرة من وجهاء البلد، لم تكن حياة ابن خلدون وردية كل يوم. و في منتصف القرن 14، عندما كان عمره 15 عاما فقط، توفي والديه جراء وباء الطاعون الأسود الذي ضرب منطقة تونس. و بعد هذه الحلقة المحزنة، غادر ابن خلدون تونس في اتجاه مدينة فاس للانضمام إلى مجلس العلماء في عام 1354. و في أعقاب ذلك، قيل أنه شرع في كتابة عمله الإبداعي المعروف ب"المقدمة" حيث انه استلهم من تجربته الخاصة في محاولة لتحديد أسباب صعود و انهيار السلالات العربية.

Lorsqu'on parle de sociologie, on a tendance à citer Durkheim, Tocqueville ou encore Auguste Compte. Ceci dit, le réel initiateur de cette discipline n'est autre que Ibn Khaldoun. Né en 1332, ce natif de Tunis est considéré comme le précurseur de la sociologie moderne. Bien qu'issu d'une grande famille de notables, Ibn Khaldoun n'eut pas la vie rose tous les jours. Au milieu du 14ème siècle, alors qu'il n'avait que 15 ans, ses parents meurent suite à une épidémie de peste noire qui frappe la région de Tunis. Après ce triste épisode, Ibn Khaldoun quitte Tunis pour Fès pour rejoindre le Conseil des Savants en 1354. Dans la foulée, il commence à écrire son œuvre magistrale "Al Muqaddima" où il s'inspire de sa propre expérience pour tenter de déterminer les causes de la montée et du déclin des dynasties arabes



ابن سينا – من "مولى الحانوت" إلى غرفة العمليات

(IBN SINA – Du moul l'hanout au bloc opératoire)



العديد من الشوارع والمستشفيات في المملكة تحمل اسمه، ولكن هل نعرف حقا الرجل الذي أحدث ثورة في الطب في العصور الوسطى؟ ولد ابن سينا أو أفيسان كما يطلق عليه الغرب، في ال7 من أوت ،سنة 980م، في قرية أفشنة، في أوزبكستان الحالية. و قد أرسل مؤلف كتاب القانون في الطب منذ طفولته المبكرة لتعلم الحساب في محل للبقالة حيث أنه وضع ذاكرته الجيدة و موهبته الفطرية للرياضيات في خدمة صاحب العمل. و بعد سنوات قليلة، بدأ ابن سينا رحلة تلقي العلوم, في بخارى في أوزبكستان حيث أصبح أكثر اهتماما بالطب. و في وقت مبكر، فإن الرجل الذي التهم أعمال جالينوس وأرسطو خلال مرحلة المراهقة قام بتدريس علمه للأطباء المشهورين في حين كان عمره لا يتجاوز 16 عاماً. و بفضل أعماله، فقد تم تشخيص العديد من الأمراض و علاجها، مثل التهاب السحايا، أو مرض السكري

Plusieurs rues et hôpitaux du royaume portent son nom, mais que savons-nous réellement de celui qui a révolutionné la médecine médiévale? Ibn Sina ou Avicenne pour les Occidentaux, est né le 7 août 980 à Afshéna, dans l'actuel Ouzbékistan. L'auteur du Qanûn fut envoyé dès sa plus tendre enfance apprendre le calcul chez un épicier où il mit sa bonne mémoire et son don inné pour les mathématiques au service de son employeur. Quelques années plus tard, il part étudier à Boukhara en Ouzbékistan où il s'intéresse de plus près à la médecine. Précoce, celui qui dévorait les ouvrages de Galien et d'Aristote durant son adolescence enseignait son savoir à des médecins célèbres alors qu'il était âgé de 16 ans à peine. Grâce à ses travaux, de nombreuses maladies furent diagnostiquées et traitées, telles que la méningite ou encore le diabète



شريف الإدريسي - مستشار الرحلة في العصر الحديث

( CHERIF EL IDRISSI – Le Trip Advisor des temps modernes)



شريف الإدريسي هو واحد من رواد الجغرافيا الوصفية. وبناء على طلب من ملك صقلية، تطرق هذا الرجل أصيل مدينة سبتة في رحلاته الخاصة إلى وصف ايطاليا واسبانيا وشمال أفريقيا في كتاب أسماه "كتاب روجر" ، وكتب في وقت لاحق كتاب شامل بعنوان "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"، ("متعة الرجل وفرحة الروح")، وهو نوع من دليل الرحالة للعودة قبل الوقت، و يحتوي على جميع الخصائص الجغرافية ولكن أيضا العادات و التقاليد المحلية.

Cherif El Idrissi est l'un des pionniers de la géographie descriptive. Suite à la demande du Roi de Sicile, ce natif de Sebta s'appuyait sur ses propres voyages pour décrire l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Nord dans un ouvrage qu'il appela le "Livre de Roger". Plus tard, il rédigea un ouvrage plus complet "Rawd-Unnas wa-Nuzhat al-Nafs" ("Plaisir des hommes et joie de l'âme"), une sorte de guide du routard avant l'heure, reprenant l'ensemble des spécificités géographiques mais aussi des us et coutumes locales



جابر بن حيان –عالم الكيمياء

(JABIR IBN HAYYAN - L'alchimiste)



ولد سنة 721م، و يطلق عليه اسم جابر في الغرب قام بتحويل الكيمياء من فن غامض إلى مادة علمية. و كانت أطروحاته التي ترجمت إلى اللاتينية، منذ زمن طويل بمثابة المرجعية لعلماء الكيمياء الأوروبيين. و قد تطرق لمبادئ الكيمياء الحديثة منذ ما يقرب من عشرة قرون: و يعتبر الكيميائي الفرنسي جوزيف لويس بروست وقوانينه النسبية المثال الأكثر شهرة. اضافة إلى ذلك، ينسب إلالعالم جابر بن حيان اختراع العديد من الأدوات المخبرية المستخدمة حتى الآن مثل الإنبيق والذي يسمح بالقيام بعملية التقطير.

Né en 721, celui qu'on appelle Geber en Occident, a fait passer la chimie d'un art occulte à une discipline scientifique. Traduit en latin, ses traités étaient pendant longtemps la référence pour les alchimistes européens. Il a devancé les préceptes de la chimie moderne d'à peu près dix siècles: le chimiste français Joseph Louis Proust et ses lois des proportions en sont l'exemple le plus notoire. On lui attribue par ailleurs l'invention de plusieurs outils de laboratoires utilisés jusqu'à aujourd'hui tels que l'alambic qui permet de faire des distillations



ابن رشد – الناقد

(IBN ROCHD – Le Commentateur)



كما هو معروف في أوروبا، عاش ابن رشد أو أفرويس بين إسبانيا والمغرب. و كان يلقب ب"الناقد" من قبل نظرائه و ذلك نظرا إلى تحليله لنظريات أرسطو الفلسفية التي أكسبته شهرة كبيرة في الغرب. كما يمكن اعتباره أيضا "أب العلمانية"، لأنه يحاول الفصل بين العقل والإيمان. و قد سبب له هذا الكثير من المتاعب سواء من جانب المسيحيين أو من جانب المسلمين، فقد اتهمه معارضوه بالإلحاد وأحرقت كتبه

Ibn Rochd ou Averroès tel qu'il est connu en Europe, a vécu entre l'Espagne et le Maroc. Surnommé "Le Commentateur" par ses pairs, c'est son analyse des œuvres d'Aristote qui le rendra célèbre en Occident. C'est aussi le "père de la laïcité" car il tentera de séparer raison et foi. Cela lui causa bien des ennuis tant de la part des chrétiens que des musulmans: on le traita d'hérétique et ses livres furent brûlés.



تقي الدين -هدفه غزو القمر

(TAQI-AL-DIN - Viser la lune)



ولد في دمشق عام 1526م، أصبح تقي الدين من المهتمين بمجال علم الفلك والميكانيكا الضوئية. وكان هو الذي اخترع مضخة المياه، متفوقا بذلك على الأوروبيين بنحو قرن من الزمان تقريبا. كما أنه اخترع التلسكوب، الذي يسمح بإنشاء أول منبه ساعة في التاريخ في عام 1556م وأقنع السلطان مراد الثالث لبناء مرصد فلكي في اسطنبول للتنافس مع مراكز الرصد الأوروبية. ولكن تم تدمير هذا الأخير بعد سنوات قليلة بعد هزيمة الجيش العثماني.

Né à Damas en 1526, Taqi-Al-Din s'est intéressé au domaine de l'astronomie et de la mécanique optique. C'est lui qui inventa la pompe à eau, devançant ainsi les Européens d'à peu près un siècle. Il a aussi inventé le télescope, permis la mise en place de la première horloge-réveil dans l'histoire, en 1556, et convaincu le sultan Morad III de construire un observatoire astronomique à Istanbul pour concurrencer les observatoires européens. Ce dernier fut néanmoins détruit quelques années plus tard après la défaite de l'armée ottomane



أبو القاسم الزهراوي – الجراح الذي تدرب على الماعز (المبعوثين)

(ABU AL-QASIM AL ZAHRAWI - Le chirurgien qui s'entraînait sur des boucs (émissaires)



يعد الزهراوي واحدا من أعظم الجراحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، وصفه الكثيرون بأبو الجراحة الحديثة. وكان الزهراوي الذي هو من أصول قرطبية، طبيبا في بلاط الخليفة الحكيم الثاني. و بصفته مؤلفا لموسوعة تضم 1500 صفحة حيث سجل و وضح أكثر من 200 أداة جراحية، فإنه كان يعتبر واحدا من أوائل العلماء الذين قاموا بتجربة الدواء على جسم الحيوان لاختبار جدوى العمليات الجراحية. كما أجرى أفينزوار، كما يطلق عليه في أوروبا، الفحوص على البشر بعد وفاتهم و التي مكنته بالتالي من تقديم وصف مفصل و دقيق للقلب. و الأهم من ذلك، فقد نجح الزهراوي في أن يجهز من أمعاء القطة قناة للامتصاص، فعالة للغاية لخياطة الجروح.

Père fondateur de la chirurgie moderne, Al Zahrawi est considéré comme l'un des plus grands chirurgiens musulmans. Originaire de Cordoue, il était médecin dans la cour du Calife Hakim II. Auteur d'une encyclopédie de 1500 pages où il a consigné et illustré plus de 200 instruments chirurgicaux, il fut l'un des premiers savants à expérimenter la médecine sur le corps animal pour tester la viabilité des opérations chirurgicales. Avenzoar, tel qu'il est appelé en Europe, a aussi conduit des examens post-mortem sur des humains qui lui ont notamment permis de fournir une description détaillée du cœur. Plus important encore, il réussit à confectionner à partir de boyaux de chat un fil résorbable, très pratique pour les sutures

