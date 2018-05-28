"الفاف" تبحث عن بديل لـ"أديداس"

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ( الفاف) اليوم الاثنين عن مناقصة وطنية ودولية من أجل اختيار شركة تموين المنتخبات الوطنية لكرة القدم ( ذكورا وإناثا) بالعتاد الرياضي، حسبما أعلنته الهيئة الفيديرالية في موقعها الرسمي على الانترنت.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مرتبطة منذ جانفي 2015 بعقد "طويل المدى" مع الممون الألماني "أديداس". وقبل هذا العقد، كانت شركة "بوما" هي من تزود "الخضر" بالألبسة الرياضية، سيما خلال كاسي العالم 2010 بجنوب إفريقيا وسنة 2014 بالبرازيل.

ويتوجب على المكتتبين تسليم عروضهم كأقصى حد يوم 18 جوان 2018 على الساعة 14:00 سا على مستوى مقر "الفاف" بدالي ابراهيم ( الجزائر العاصمة).

وتجرى عملية فتح الأظرفة في نفس اليوم على الساعة 14:30 سا بنفس المكان، حسب نفس المصدر.