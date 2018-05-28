مساهل يحمل رسالة من رئيس الجمهورية إلى الرئيس المالي

يحمل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره المالي إبراهيم بوبكر كايتا ، خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى باماكو بداية من يوم غد الثلاثاء ، حسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

وسيترأس مساهل خلال إقامته في العاصمة المالية أشغال الدورة الـ13 للجنة الثنائية الاستراتيجية مناصفة مع نظيره المالي تيمان هوبرت كوليبالي، كما سيقود اجتماعا وزاريا للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وسيكون لوزير الخارجية خلال هذه الزيارة محادثات مع مسؤولين سامين في دولة مالي حول حالة العلاقات الثنائية و آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، يضيف البيان.