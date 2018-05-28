البراءة للمحامي نور الدين أحمين

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء غرداية اليوم الاثنين حكما بالبراءة بعد النقض في حق الأستاذ نور الدين أحمين، المحامي لدى مجلس قضاء الأغواط ومناضل حقوق الإنسان المتابع بإهانة هيئة نظامية وبالتصريحات الكاذبة.

وأيدت المحكمة الحكم القضائي الأول الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الأولى بغرداية، أمام جمع من المحامين ورجال القانون ومناضلي حقوق الإنسان.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أوضح الأستاذ سيف الإسلام شربل الأمين العام للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن "حضور عدد كبير من المحامين ورجال قانون مرموقين في هذه الجلسة يهدف بالخصوص إلى مساندة مهنة المحاماة والدفاع عن الحق في حرية التعبير وممارسة مهنة الدفاع ".

وقد توبع الأستاذ نور الدين أحمين بإهانة هيئة نظامية و تقديم أدلة مزيفة خلال معالجة قضائية لقضية سابقة تتعلق بجريمة اقترفت خلال أحداث غرداية.

وخلال هذه المحاكمة الثانية, طالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون، فيما التمست هيئة الدفاع التي تتشكل من نحو عشرين حقوقيا ومحاميا مرموقين انتفاء وجه الدعوى، حيث أكدوا في مرافعاتهم أن هذا المحامي " لم يقم سوى بعمله ليس إلا".