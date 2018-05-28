فضيحة..!! بالوثائق ..مبلغ خيالي دفع لإستقدام ريال مدريد الى الجزائر دون ان يأتي

كشفت مستندات مسربة فضيحة جديدة في عالم الكرة الجزائرية حيث قد تكون الجزائر بناء عليها قد دفعت 1.4 مليون دولار أمريكي لإستقدام فريق ريال مدريد الإسباني من اجل مباراة ودية لكن الأموال دفعت و الريال لم يأتي .

و نشر موقع " الجيري كونفيدونسيال " رسالة بعث بها المدير الرياضي لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز الى الطرف الجزائري بتاريخ 11 جوان 2014 يعلمه فيها بأنه " لا يمكن تحرير موعد "لإجراء المباراة "ضمن رزنامة الموسم الكروي 2014 – 2015 "

المدير الرياضي لهذا النادي الذي يقوده حاليا المدرب الفرانكو-جزائري زين الدين زيدان و المتوج حديثا برابطة الابطال الأوروبية للمرة الثالثة تواليا و الثالثة عشر في تاريخه إقترح على الجزائر " إختيار موعد اخر" و مع ذلك و لحد الآن لم يصل ريال مدريد الى الجزائر رغم مرور اربع سنوات .

و حسب المصدر ذاته فإن مبلغ الـ 1.4 مليون دولار المقدم للنادي الإسباني كدفعة اولى تم دفعه من قبل مزودي تجهيزات متعامل شبكات هاتف نقال معروف بالجزائر و هم كل من الشركة الصينية "zte" و مواطنتها " Huawei" بالإضافة الى الشركة اليابانية "Sony" .

و كانت هذه المباراة ستقام بين ريال مدريد و منتخب جزائري في قمة تألقه بعد الأداء العالي الذي حققه رفقاء محرز في كأس العالم 2014 بالبرازيل لكن يبدو ان القائمين على الكرة الجزائرية قد تناسوا تماما امر هذه المباراة رغم أهميتها و ضخامة القيمة المالية الموجهة اليها .