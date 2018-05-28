بالفيديو... ركلة جزاء "بانينغا" تثير غضب حارس فنزويلي

لم يكن حارس المرمى الفنزويلي ألان باروخيا راضيا عن الطريقة التي سدد بها مارسيلومورينو ركلة الجزاء، ليشعل الملعب غضبا ويختلط الحابل بالنابل، خلال المباراة التي شهدها الدوري الفنزويلي.

وانبرى مارسيلو مورينو، لاعب فريق بورتوغيزو، لتنفيذ ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة 30 من زمن اللقاء، ليقرر تسديدها على طريقة "بانينكا" الشهيرة هدفا لصالح بورتوغيزو في شباك موناغاس.

وحاول الحارس اللحاق بنظيره والاعتداء عليه في اللقاء، باعتباره رأى الركلة بمثابة سخرية من الحارس، لكن تدخّل العقلاء حال دون تفاقم الأمور في النهاية، وهي الركلة التي أهدت فريق بورتوغيزو الانتصار بهدف نظيف على موناغاس.