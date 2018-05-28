بالفيديو: ماكرون يقلد الشاب منقذ الطفل وسام الشجاعة ويمنحه الجنسية

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجنسية الفرنسية كمكافأة لمهاجر إفريقي أنقذ طفلا من السقوط من شرفة مرتفعة.

ووعد ماكرون، المهاجر المالي مامادو غاساما(22 عاما)، خلال استقباله له في قصر الإليزيه بباريس، بتقنين أوضاع إقامته في فرنسا ومنحه الجنسية، واصفا غاساما، بأنه "بطل"، وعرض عليه العمل في هيئة الإطفاء في البلاد.

Parce que des actes d’héroïsme comme ça, on en a besoin tous les jours ! M. GASSAMA peut, s’il le souhaite, rejoindre les héros du quotidien @PompiersParis. pic.twitter.com/gtcl52V0Z2 — Élysée (@Elysee) 28 mai 2018



كما كرم الرئيس الفرنسي، غاساما، بـ "وسام الشجاعة والتفاني".

ووقع الحادث، عندما تلقت فرق الإنقاذ بلاغا من بعض المارة يفيد بأنهم رأوا طفلا متدليا من الطابق الرابع من مبنى في شمال العاصمة باريس، وعند وصولها رأت فرق الإنقاذ الشاب غاساما، يتسلق المبنى بيديه لإنقاذ الطفل.