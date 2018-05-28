الحصول على موعد "الفيزا الفرنسية " في أقل من أسبوع لهؤلاء الاشخاص

أعلن مركز "VFS Global" لمعالجة التاشيرات الفرنسية، في بيان صادر عنه يوم الخميس الماضي عن قائمة وثائق تبريرية جديدة بالنسبة إلى بعض النشاطات المهنية ذات الخصوصية، والتي ستمكن أصحاب بعض المهن من الحصول على مواعيد في أقل من أسبوع واحد.

ويتعين على الراغب في الحصول على التاشيرة الفرنسية إرفاق ملفه بقائمة الوثائق لوصل طلب التأشيرة الذي حصل عليه بعد الرد على استمارة المعلومات على موقع "France-Visas"، مع تقديم الإثبات الرسمي المتعلق بالمهنة ذات الخصوصية.

وبحسب البيان الذي نشره المركز على صفحته الرسمية على فايسبوك، فإن الفئات المهنية ذات الخصوصية تعني كلا من أعضاء الحكومة والبرلمان والمجلس الدستوري، عليهم تقديم تبرير ممارسة تلك المهنة، وتكون عبارة عن مذكرة أو شهادة عمل أو أي وثيقة رسمية أخرى، من أجل الحصول على موعد سريع لـ "الفيزا" بداية من شهر جوان المقبل.

كما سيكون معنيا بالملفات الخاصة كل من موظفي البعثة الأوربية بالجزائر أو سفارة أو قنصلية أو هيئة رسمية لدولة عضو بالاتحاد الأوربي، إذ عليهم تقديم شهادة عمل مسلمة من طرف البعثة الأوربية أو السفارة أو القنصلية.

وسيكون الموثقون معنيون أيضا بالملف الخاص من خلال شهادة التنصيب، إضافة إلى الأطباء والجراحين وجرحي الأسنان والصيادلة والمحامين والمهندسين وأفراد عائلاتهم، ويقدمون شهادة من المجلس المهني التابع إليهم.

أما القضاة فيجب عليهم تقديم شهادة عمل مسلمة من طرف وزارة العدل، و الإطارات السامية يجب عليها تقديم شهادة عمل مسلمة من طرف الإدارة المخولة، أما العاملين بالسلك الجامعي؛ المساعد والأستاذ المساعد والأستاذ المحاضر والمدير عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويجب عليهم تقديم شهادة عمل مسلمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي.

وبخصوص ضباط الجيش يجب عليهم تقديم شهادة عمل مسلمة من طرف وزارة الدفاع الوطني، فيما يجب على الصحفيين تقديم شهادة عمل من طرف الوسيلة الإعلامية أو مؤسسة النشر.

أما الزوجة والأطفال القصر أو البالغين المتكفل بهم من طرف الفئات المهنية السابقة فيجب تقديم شهادة عائلية تثبت الرابط بينهم.