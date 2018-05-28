“غلطة سراي” يُحدد سعر “فيغولي”

حدد نادي “غلطة سراي” القيمة المالية التي ستدفعه لقبول فكرة رحيل الدولي الجزائري “سفيان فيغولي”، بداية من الميركاتو الصيفي الداخل.

وأشارت تقارير إعلامية تركية بأن “السيم بوم” لن يتخلوا عن جناحهم، سوى في حالة تلقيهم مبلغا يصل لـ15 مليون أورو.

وحسب ذات المصادر، فإن موقف بطل بلاد الأناضول، جاء بعد العرض الذي وصل “سوسو” مؤخرا من طرف فريق “رين” الفرنسي.

وقدم، سفيان فيغولي موسما مميزا مع كبير “إسطنبول”، مُظهرا فعالية كبيرة، لعب دورا هاما في تتويج “غلطة سراي” بالتاج المحلي.