هكذا يسدد المغتربون سكنات "أل بي بي"

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الإثنين، عن كيفية تسديد الأقساط بالعملة الصعبة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج المسجلين في برنامج السكن الترقوي العمومي "أل بي بي".

واستنادا لبيان المؤسسة المنشور في الصفحة الخاصة "فايسبوك" فإن تأكيد الاكتتاب في برنامج سكنات " أل بي بي" يتم من خلال تحميل وإمضاء الالتزام في أجل ثلاثين يوما، وعلى أساسه سيحرر الأمر بالدفع الأول الذي يمثل نسبة 20 % من ثمن بيع المسكن، حيث سيكون المكتتب ملزما بتسديده في أجل لا يتعدى 30 يوما.

أما ما تبقى من الأقساط والمقدرة بـ 80 %، فسيتم تسديدها عبر أربعة مراحل، حسب تقدم الأشغال كما يلي:

% 15 بعد انتهاء الأشغال الكبرى الخاصة بالأساسات.

% 35 بعد انتهاء أشغال الهيكل.

% 25 بعد انتهاء الأشغال الثانوية.

% 05 عند تسليم المفاتيح.

وفيما يخص السكنات الجاهزة فسيتم تسديد كل قسط شهريا بداية من تاريخ تسديد القسط الأول.

و في حالة عدم تسديد قسطين متتاليين يتم إلغاء الاستفادة مباشرة

حيث تضع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عنوانا إلكترونيا:

1للاستفسار وطلب معلومات: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

2لتقديم الطعون: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.