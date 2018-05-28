المدون مرزوق تواتي يستأنف الحكم

أعلن أبو بكر الصدیق ھمایلي، أحد محامي المدون ، مرزوق تواتي، الذي أدین، یوم الخمیس الماضي، بـ 10 سنوات سجنا نافذا بتھمة "التخابر مع قوة أجنبیة"، أن موكله استأنف الحكم.

وصرح المحامي، الذي كان قد طالب بالحكم ببراءة تواتي، بأن ھذا الأخیر استأنف الحكم أول أمس الجمعة، وھو متفائل، معتبرا أن " تواتي مارس فقط حقوقه التي یضمنھا الدستور. وھو یملك حریة التحدث لمن یشاء وأن یقول ما یرغب به".

وكانت محكمة الجنایات ببجایة، قد صرحت بأن تواتي مذنب بتقدیم "معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبیة من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحھا الاقتصادیة الضروریة"، علما بأن النیابة العامة كانت طالبت بإدانة المدون بالسجن المؤبد.

ویوجد مرزوق تواتي رھن الاعتقال، منذ إیقافه ببجایة في جانفي 2017 ،من أجل الدعوة على حسابه على موقع "فايسبوك" إلى الاحتجاج على قانون المالیة الجدید.

وكانت منظمة العفو الدولیة قد أكدت، یوم الأربعاء الماضي، أن محاكمة المدون مرزوق تواتي، تمثل وصمة عار أخرى في سجل حقوق الإنسان بالجزائر.

وقالت المنظمة، في بیان لھا، إنھا قامت بفحص وثائق المحكمة التي أدرجت "كأدلة" والتعلیقات التي نشرھا تواتي قبل إغلاق حسابه على "فايسبوك"، وموقعه على شبكة الأنترنت، وخلصت إلى أنھا لا تنطوي على التحریض على العنف أو الدعوة إلى الكراهية، وإن تعلیقاته تندرج ضمن حریة التعبیر فيما یتعلق بعمله كمواطن صحفي، معتبرة أنه سجین رأي، محتجز فقط لأنه عبر عن آراء سلمیة.