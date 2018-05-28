ليس هناك أية نية لإلغاء إمتحان شهادة التعليم المتوسط مستقبلا

كذبت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وجود نية في إلغاء مسابقة شهادة التعليم المتوسط.

قالت الوزيرة على هامش إشرافها على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، اليوم، من ولاية الأغواط، أنه لا توجد أي نية لإلغاء هذه المسابقة.

وكان مصطفى حمدي، مسؤول بوزارة التربية الوطنية ، أعلن أمس، أن هناك لجنة وزارية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يدرس إمكانية إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، فيما أفاد بأن إلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية أمر غير وارد في المرحلة الحالية.