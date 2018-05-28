دوخة يدافع عن فيغولي ومبولحي

دافع عز الدين دوخة حول زميليه في المنتخب الوطني سفيان فيغولي ورايس وهاب مبولحي بعد اعتذارهما عن حضور تربص المنتخب الوطني الجزائري المقبل.

حيث أكد الحارس الحالي لنادي الرائد السعودي أنه لا يشكك في المبررات التي منحاها وذلك عبر فيديو مباشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوكّ" وقال دوخة: ” لا نشكك في المبررات التي قدمها فيغولي المصاب ومبولحي الذي أكد أنه غير جاهز، لقد انهينا مباريات الدوري السعودي منذ شهر ونصف ولما قال مبولحي انه جاهز فهذه حقيقة ولو تم تبليغه من قبل فربما يكون لديه الوقت الكافي للتحضير، ورايس رفض المغامرة بنفسه وبالفريق الوطني، واذا كان هذا الأساس في قوله فأنا “نستعرف بيه” ولم يكذب، ولن يستطيع تقديم الاضافة وهو غير محضر”.