الإعلامي المصري أحمد موسي: راموس سفاح ومجرم وبلطجي

دعا الإعلامي المصري أحمد موسى، جميع الجماهير المصرية والعربية بتوحيد الدعاء على سيرجيو راموس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الذي وصفه بالسفاح على إثر تعمده إصابة اللاعب المصري الدولي ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال المباراة التي جمعتهما أمس في نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في صلاة الفجر كل يوم من شهر رمضان.

وقال موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن الدعاء الموحد سيكون "اللهم انتقم من راموس السفاح"، مشيرًا إلى أنها أيام قليلة وتهل علينا ليلة القدر وسنوحد الدعاء ضد هذا المجرم أيضًا، على حد قوله.

كان محمد صلاح قد تعرض للإصابة على مستوى الكتف مساء الأمس بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والذي توج به الفريق الملكي بالبطولة الثالثة له على التوالي.