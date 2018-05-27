نحو إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط مستقبلا!

كشف نائب مدير برامج التعليم بوزارة التربية، مصطفى حمدي، أن الوصاية تدرس إمكانية إلغاء الامتحان الرسمي لشهادة التعليم المتوسط، فيما أكد بالمقابل أن إلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف “بالسانكيام” غير وارد في المرحلة الحالية.

وأضاف المسؤول الأول عن برامج التعليم بوزارة التربية، أن اللجنة الوزارية التي نصبتها الوصاية لتقييم الامتحانات المدرسية الرسمية ودراستها بغية إعادة النظر فيها، هي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي يدرس إمكانية إلغاء الامتحان الرسمي لشهادة التعليم المتوسط “البيام” في المستقبل والإبقاء على “التقييم المستمر” باحتساب نتائج الفصول الثلاثة، وأكد أن إلغاء الامتحان الرسمي لشهادة نهاية المرحلة الابتدائية غير وارد في المرحلة الحالية، في حين أن قرار الوزارة الأخير والمتعلق بتمكين الراسبين في شهادة التعليم الابتدائي من الانتقال بصفة آلية إلى السنة الأولى متوسط يخص فقط فئة المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وقال المتحدث لبرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة إن المواضيع الخاصة باختبارات شهادة التعليم المتوسط، قد تم الانتهاء من توزيعها على مستوى مراكز حفظ المواضيع المتواجدة بمديريات التربية للولايات، هذه الأخيرة التي تقوم بتوزيعها على مراكز الإجراء على المستوى الوطني التي فاق عددها 18 ألف مركز، فيما ذكر المتحدث بطريقة الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي التي ستتم من خلال احتساب المعدل السنوي ومعدل الشهادة، وبالتالي فكل مترشح يحصل على معدل 10 من 20 يعد ناجحا وينتقل إلى المستوى الأعلى. بالمقابل أكد حمدي أن كل الإجراءات التنظيمية قد تم اتخاذها لضمان السير الحسن لامتحانات الشهادة التي تنطلق اليوم على مدار ثلاثة أيام.

وكشف ممثل الوزارة أن التحقيقات التي أنجزتها الإدارة بينت أن نسبة الإعادة والرسوب في الطور المتوسط فاقت 43 بالمائة وعليه فالوزارة تسعى للتقليص هذه النسبة، إلى جانب العمل على توجيه التلاميذ الراسبين إلى مراكز التكوين المهني لتلقي تكوين متخصص في مجالات عديدة بدل أن يحتضنهم الشارع.