رياض محرز قريب من التوقيع مع المان سيتي

تتوالى الأخبار في وسائل الإعلام البريطانية بخصوص وجهة النجم الجزائري رياض محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتأكد رحيله من نادي ليستر سيتي بموافقة الإدارة.

وجددت الصحافة المقربة من نادي مانشستر سيتي، تأكيدها قرب حسم صفقة نحرز لصالح كتيبة غوارديولا، حيث أشار أمس الموقع الرسمي لـ"المان سيتي"، إلى أن محرز بات أقرب من أي وقت مضى من النادي السماوي، ونشر أيضا قيمة الصفقة المتفق عليها والتي قدرت بـ75 مليون جنيه إسترليني.

وفي السياق ذاته، نقل الموقع ما كتبه الصحفي سايمون جونز في صحيفة "ميل أون صنداي"، أن المحادثات بين الناديين مستمرة وفي مراحلها الأخيرة، وقد يعلن عن إتمام الصفقة في وقت قريب، وأضاف جونز: "المحادثات مستمرة مع شروط يتم الانتهاء منها ولكن جميع الأطراف يأملون في التوصل إلى نتيجة إيجابية خلال الأسبوع المقبل".

فيما تطرق الموقع كذلك إلى صفقة باتريك روبرتس الذي يريد ليستر التوقيع معه بإجراء مفاوضات منفصلة.

وعلى النقيض من ذلك، فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة كبيرة بخصوص وجهة محرز، حيث كشف موقع "ذي فوتبال تيراس" أن النجم الجزائري اشترى منزلا في العاصمة الإنجليزية لندن في إشارة إلى أن وجهته لن تكون مانشستر سيتي بل أحد أقطاب العاصمة لندن، آرسنال الذي دخل مجددا في خط الصفقة، بالإضافة إلى ناديي توتنهام أو تشيلسي.