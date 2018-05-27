فيديو: رسوم الوثائق البيوميترية يفجر جدلا بين الجزائريين

لم ينهي البيان الذي أصدرته الوزارة الأولى حول تسعيرة الوثائق البيومترية، الجدل الدائر بين الجزائريين حول تلك الأسعار، التي تقول الحكومة بأنها “مناسبة” لتغطية كلفة إنتاج تلك الوثائق فيما يرى الجزائريون أنها “جد مرتفعة” بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين، فيما يقول سياسيون بان السجال الدائر حول الملف يخفي صراعات قبل انطلاق سباق رئاسيات 2019.

ولم يفلح الوزير الأول في رده عبر بيان توضيحي في إسكات أصوات المنتقدين، بل زادت الانتقادات حدة، إذ اعتبر كثيرون بأن الحكومة وبدل مواجهة الأزمة الاقتصادية بانتهاج خطط واضحة، استهدفت جيوب المواطنين ورفع التسعيرة حتى لبطاقات الهوية. كما اتسعت دائرة المنتقدين لقرار الحكومة لتشمل الخبراء الذي يرون بان تلك الزيادات ليس لها أي اثر على الخزينة ويعتقدون بان وقع تلك الزيادات وأثرها السلبي على نفسية الجزائريين أكثر من محاسنها المالية.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الانتقادات والامتعاض الذي انتاب الجزائريين، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الالكترونية “لاتزال في مرحلة الدراسة والنقاش” على مستوى الحكومة. في نفى مبطن بان تكون مصالحه هي من تقف وراء تلك التسعيرات، كما كان يوحي بيان الوزارة الأولى بذلك. وقال بدوي أن “التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق البيومترية المؤمنة لا تزال محل نقاش ودراسة مقارنة مع تجارب الدول الأخرى”، مضيفا أن وزارته “تقوم حاليا بتقديم كل هذه المعطيات ودراسة كل هذه الاقتراحات والنقاشات بمعية وزارة المالية وعلى مستوى الحكومة”.

رفض تلك الزيادات في الرسوم لم يعد ينحصر على تعليقات مواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، بل توسع إلى دائرة السياسيين، حيث اعتبر النائب عن حركة “حمس” ناصر حمدادوش، بان القضية تضاف إلى “الإخفاقات المدوية للحكومة” مشيرا بان الزيادات المثيرة للجدل، والمثيرة لمخاوف المواطن من انهيار قدرته الشرائية، وصلت إلى حد تهديد الجزائريين بمقاطعتها، مبديا رفضه لتلك الزيادات في الرسوم ، والتي قال بأنها “غير مبرّرة”، وشبه حمدادوش تلك الرسوم بالقول “كأنّ المواطن سيشتري مواطنته بهذه الزيادات في الرسوم، وإدمان الحكومة على اللجوء الدائم إلى جيوب الجزائريين”.

واعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم بان ارتفاع الضرائب والرسوم الجبائية ما هي إلا عنوانٌ خطير لضعف الدولة وفشلها، ومؤشّرٌ صارخ في وجوهنا لسقوطها. وأضاف “لا يُعقل أن يدفع المواطن دائما ثمن عجز الخزينة العمومية، وحالة الإفلاس المستمرة، واللجوء المتكرّر إلى الاقتراض من البنك المركزي عن طريق طبع المزيد النقود، والذي سيزيد – كذلك – في انهيار قيمة الدينار والقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، وهي ضريبةٌ أخرى يُعاقب بها المواطن”. وأدرج الزيادات في الرسوم ضمن المسلسل المتصاعد للزيادات الفاحشة، والعقوبات الاجتماعية المتنامية منذ قانون المالية 2016م.

ولم يخفي النائب تخوفه من التوجه التدريجي لتخلّي الدولة عن طابعها الاجتماعي، والتقشّف في الخدمة العمومية، وإرسال الرسالة الواضحة بالتخلّي – مستقبلاً – عن مجانية العلاج والتعليم..كما رد على تصريحات وزير الداخلية الذي عمد إلى مقارنة كلفة هذه الوثائق بكلفتها في دولٍ أخرى، وقال حمدادوش بان هذا “لا يصح، وهي مغالطةٌ كبرى”، قبل أن يضيف “فلا وجه للمقارنة في قيمة العملة، ولا في القدرة الشرائية، ولا في الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون، ولا في القيمة الدولية للوثائق، ولا في جودة استخراجها، ولا في مستوى المعيشة، ولا في الخدمات العمومية الراقية، ولا في شرعية السلطة التي تحكمها”.

وفي نظر النائب، فانه مهما كان تبرير الوزارة الأولى لذلك بارتفاع كُلفة استصدارها، ولصلاحيتها لمدة 10 سنوات فإنها غير معقولة، إذ جعلت زياداتها تتجاوز: 100 بالمائة، وجعلتها الأكثر كلفة في العالم، وهو شيءٌ مهين للجزائريين. على اعتبار أنّ جواز السفر الجزائري الأضعف في العالم، إذ لا تزال حوالي: 176 دولة تفرض التأشيرة على الجزائريين، محتلاً بذلك المرتبة: 85 عالميًّا.

واعتبر حمدادوش إنّ الحديث عن التسريبات الممنهجة، (في إشارة إلى بيان الوزارة الأولى) والتي غذّت المضاربة في المعلومات حول هذه الإجراءات فهو يعبّر عن وضعٍ مقلق، يترجم حالة التجاذب والاستقطاب والصراع وعدم الشفافية والنزاهة في إعداد قانون المالية التكميلي، وسيتم الاستغلال السياسوي المزدوج في بورصة الاستحقاقات القادمة. وأكد النائب، بان الصراع الذي خرج للعلن في عدة مناسبات، خرق واجب التحفّظ وثقافة رجال الدولة بين الرئاسة والوزارة الأولى، على خلفية الطموحات الرئاسية الجامحة.