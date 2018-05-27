برنامج رحلات الحج يثير مخاوف الجزائر

50 بالمائة من الرحلات تحط بمطار المدينة

حذّر المدير العام لويان الوطني للحج والعمرة من إمكانية حدوث خلل بسبب برنامج الرحلات التي ضبطته الهيئة المدنية للطيران السعودي، كاشفا عن رفع مقترح من أجل إعادة النظر في توزيع الرحلات وتغيير الوجهات وتوزيعها، وتفادي الضغط على المدينة سيما ان حوالي 75 بالمائة من الرحلات حسب البرنامج تنزل في المدينة المنورة ما يعني أن الفندق الذي تعاقد معه الديوان سيواجه مشاكل بسبب الإنزال الكبير للحجاج وهذا يتجاوز طاقة استيعابه.

نقل المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة أمس خلال توزيع برنامج رحلات الحج على الوكالت السياحية المعنية بتنظيم الحج بشكل مباشر عبر موقع الديوان مخاوفه للوكالات السياحية من حدوث مشاكل واختلالات من شأنها أن تؤثر على موسوم الحج في بدايته بسبب برنامج الرحلات الذي حددته هيئة المدنية للطيران السعودي بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طيران الناس، حيث تحرك بشكل استعجالي لتفادي أي مشاكل في الرحلات ورفع مقترح لهيئة الطيران السعودية من أجل مراجعة برنامج رحلات الوكالات السياحية وحصة الديوان أيضا لاسيما أن البرنامج وضع حوالي 75 رحلة تصب كلها في مطار المدينة مما أثار مخاوف عزوزة من أن يخلق هذا البرنامج ضغطا كبيرا وسط الحجاج في البقاع المقدسة وقال ”هو أمر خطير على الديوان والمتعاملين حيث كانت سابقا تصل لحد توزع الرحلا بين 40 إلى 60 بالمائة بين المدينة ومكة”. وأضاف أن الرحلات الأخيرة التي تدخل مطار جدة تكون هي الأولى التي تغادر منه، ونصيب الجزائر منها رحلة واحدة يوميا، وهو ما استدعى رفع الانشغال أيضا لعدم مكوث الجزائريين لفترة طويلية هناك، وتنظيم رحلات من المدينة.

وأرجعت مصادرنا هذا القلق بسبب الفنادق التي تعاقدت معها البعثة،والتي رفعت بدورها الانشغال لعزوزة بحيث لا يمكن لها ان تسوعب عدد الحجاج الكبير الذي سينزل بالمدينة وهو ما جعل المسؤول الاول عن الديوان يطالب هيئة الطيران السعودية بمراجعة الرحلات، حيث أبدت هذه الاخيرة تجاوبا مع الديوان حسب مصادر مؤكدة ومن المرجح أن يتم الإعلان عن مراجعة برامج الرحلات في اليومين القادمين.

هذا ولفت عزوزة في حديثه إلى أن البرنامج الأولي تضمن توزيع الرحلات التي تمت الموافقة عليها فقط من طرف الهيئة المدنية للطيران السعودي للوكالات المعنية، التي ستنقل حجاجها عبر خطوط الجوية الجزائرية وشركة ”طيران الناس”، مشيرا إلى إمكاينة إحداث تعديلات في الوجهات وتوقيت الرحلات بالنسبة للوكالات التي لم تحظ بالموافقة بعد، وهذا ما سيمكن وكالات السياحة من الدعاية لرحلاتها والحجز لزبائنها، علما أن العديد من الوكالات تأخرت في ملء بيانات الحجاج. علما أن الديوان انتهى من عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة، لتمكين الحجاج من اختيار الإقامات التي سينزلون فيها انطلاقا من الجزائر، وإتاحة الفرصة للحجاج الراغبين في الاقامة في الغرف نفسها، بما يمكن من تقليص مدة الانتظار في بهو الفنادق للحصول على غرفهم. وعبر عزوزة عن امتعاضه من اداء بعض الوكالات السياحية المقصرة في خدماتها في العمرة ونبه إلى عدم التزامها بدفتر الشروط وعقد النجاعة وفق تقارير لجان المتابعة وقال ”لن يسمح بارتكاب تصرفات لا تخدم ضيوف الرحمان، في حين ثمن أداء البعض الآخر وشدد على الارتقاء بالخدمات قائلا ”سندعمها ونقدم لها كل التسهيلات ولن أدخر جهدا لتقديم المساعدة لكل وكالة تريد أن ترتقي بخدمة الحاج وتشرف الجزائر وإن دل على ذلك فهو من منطلق واحجبنا وليس مزية”.

1200 حاج في مستوى vip هذا العام يتنقلون على متن 3 رحلات

هذا وكشفت مصاردنا أن عدد الأيام التي يقضيها الحاج في البقاع المقدسة تراوحت حسب البرنامج بين 14 و34 يوما كأقصى حد، حيث حددت مدة 14 يوما فقط لرحلات الجج vip وذلك لفائدة 1200 حاج يتنقلون على متن 3 رحلات، بمعدل 400 حاج في كل رحلة، علما أن فترة إقامة الحجاج ستكون كأقصى حد 34 يوما، وتخص هذه المدة أغلب رحلات الخطوط الجوية الجزائرية وهي التي تضمنها الطائرات العملاقة لشركة الطيران المدني السعودية هذا الموسم.