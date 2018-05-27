الدرك يكثف دوريات البحث بعد إختفاء الطفل محمد

لا يزال شبح الخوف من المصير المجهول يخيم على مدينة المزرعة بتبسة بعد إختفاء الطفل محمد منصورية البالغ من العمر 10 سنوات ومتمدرس بالصف الرابع إبتدائي في ظروف غامضة منذ أول أمس.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن الطفل خرج مع أذان العصر متجها للمسجد ولم يعد إلى البيت مع ظن العائلة القاطنة بمقر البلدية أنه تنقل إلى منزل جدته 700 متر عن مسكنه ، غير أن السيسبانس والخوف دب وسط العائلة بعدما تأكد خبر عدم تواجده أصلا حتى عند الجدة وأستنفرت العائلة كل الأقرباء منذ الساعة الرابعة مساء يوم السبت دون جدوى إلى غاية كتابة هذه الأسطر ،وظلت المدينة الهادئة في حالة أستنفار قصوى من طرف الأقرباء والسكان للبحث عن الطفل في كل مواقع المدينة .

وقد أستعملت دوريات الدرك الوطني المكثفة حتى الكلاب المدربة على مستوى ورشة بناء 40 سكن وكانت النتيجة سلبية وتفيد معلومات أخرى أن قرائن جديدة قد تظهر في الحادثة لا زالت رهن التحري غير مسربة بمبرر سرية التحقيق وعدم التشويش على مختلف فرضيات مصير محمد منصورية الذي أحدث إختفاءه حالة من الحزن العميق وسط العائلة التي بدأت تتخوف على مصير أبنها في ظل رواج إعلامي كبير في السنة الفارطة عن شبكات منظمة تحترف إختطاف الأطفال