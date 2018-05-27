راموس يتحول إلى العدو الأول للفراعنة

تحول سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، إلى الشخصية الأكثر كرها في مصر بعدما تسبب في إصابة النجم رقم واحد في المنتخب المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح في نهائي رابطة أبطال أوروبا أول أمس عندما تواجه الناديان في نهائي العاصمة كييف، حيث تسبب الاسباني في إصابة خطيرة على مستوى الكتف للاعب المصري أخرجته من المباراة التي خسر لقبها لصالح النادي الملكي.

كما أن اللاعب بات مهددا بالغياب عن كأس العالم بسبب نوع الاصابة وهو الأمر الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي سواء في مصر أو العالم العربي والعالم وكانت ردود الفعل متراوحة بين دعوات لصلاح بالعودة سريعا واللحاق بالمونديال وبين ناقم على راموس الذي تلقى هجوما لاذعا من المصريين سواء لاعبين قدامى، فنانين، مثقفين وسياسيين وأصبحت مشاركة صلاح في كأس العالم الشغل الشاغل للمصريين.

من جهتها اتهمت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أمس مدافع وقائد ريال مدريد، سيرجيو راموس بتعمد إصابة مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح في مباراة نهائي دوري أبطال الأوروبا التي اقيمت أمس في كييف وانتهت بتتويج الملكي بالبطولة للمرة الـ13 في تاريخه.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس "تعمد إصابة صلاح"، موضحة أنه "في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، وبعد بداية جيدة من جانب ليفربول، تصارع راموس على الكرة مع محمد صلاح".

وأضافت: "الإسباني أسقط اللاعب المصري وقام بلي ذراعه وسقط فوقه معتمدا على حركة تتبع في لعبة الجودو، حيث سقط فوقه بكل ثقله، ذراع (صلاح) تعرض للثني وتألم كتفه، بعدها بدقائق غادر صلاح الملعب والدموع في عينيه، بينما أخذ سيرجيو راموس يتابع المشهد ضاحكا في مكان قريب للغاية من الحكم".

وغادر الدولي المصري الملعب أمس في الدقيقة الـ 30 إثر تعرضه لإصابة في الكتف عقب هذه المداخلة، وانتهت المباراة بفوز الريال 3-1 ليتوج باللقب الأوروبي قبل أن يعطى تشخيص أولي لصلاح بالغياب لثلاث أسابيع واحتمال لحاقه بكأس العالم، حسب طبيب المنتخب المصري.