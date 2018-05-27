ماهي النسبة التي سجلها إرتفاع الأسعار خلال الـ 4 اشهر الماضية بالجزائر ؟

بلغ منحى تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي 3ر4 بالمائة الى غاية أفريل 2018, حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية أفريل 2018 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال الـ 12 شهرا الماضية الممتدة من ماي 2017 إلى أفريل 2018 مقارنة بالسنة الممتدة من ماي 2016 إلى أفريل 2017، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية.

أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك في أفريل 2018 – و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في أفريل 2018 مقارنة بمارس 2018- فبلغ 6ر0 بالمائة.

و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتج, ارتفعت أسعار السلع الغذائية بـ 1ر1 بالمائة في أفريل 2018 مقارنة بمارس 2018.

و على سبيل المثال, ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 3ر2 بالمائة نظرا لارتفاع كبير في أسعار الفواكه (+6ر6 بالمائة) وأسعار الخضر (+5بالمائة) وكذا أسعار لحوم الدواجن (+10 بالمائة).

بالمقابل سجلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية تراجعا و خاصة البطاطا (-8ر7 %) و البيض (-9ر3 %).

أما أسعار المواد الصناعية الغذائية فسجلت استقرار نسبيا حسب نفس المركز. من جهة أخرى قفزت أسعار المنتجات المصنعة بـ 2ر0 بالمائة.

و حسب صنف المنتجات و الخدمات ي سجلت كل من أسعار الأثاث و مواد التأثيث ارتفاع بـ 5ر1 بالمائة في حين بلغت أسعار صنف التربية و الثقافة و الترفيه ارتفاعا بـ 3ر0 بالمائة ، أما صنف المنتجات المختلفة فسجلت أسعارها استقرارا .

يذكر أن قانون المالية لسنة 2018 يتوقع نسبة تضخم تقدر بـ 5ر5 بالمائة.