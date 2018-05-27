أعوان الرقابة يهدّدون بالإضراب احتجاجا على الاعتداءات الجسدية

طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، وزير التجارة سعيد جلاب، بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم، أو تنظيم وقفة احتجاجية وإضراب وطني في ظل الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم، وما وصفوه بـ”تجاوزات المديرين الجهويين”.

وأفاد بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه في ظل تردي الأوضاع وتفاقمها وغلق قنوات الحوار والصمت المطبق الذي انتهجته الوصاية، فإن الاتحادية تطالب باتخاذ كل التدابير المناسبة وفق القانون والدستور بهدف ضمان استقرار القطاع واثبات أنها شريك اجتماعي حقيقي.

ولفت البيان إلى أن هذا القرار جاء بعد حالة الانسداد في عدة مديريات على مستوى الوطن من بينها المتابعات القضائية والتعدي الجسدي على الزملاء من أعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم، ناهيك عن تعسف وتجاوزات قانونية من بعض المديرين الولائيين، وهذا في ظل اللامبالاة من طرف ممثلي الوزارة تجاه ممثلي الاتحادية ومنخرطيها، في حين تمسكت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة بتنظيم وقفة احتجاجية والإضراب .