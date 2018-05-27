فيديو.. شاهد ردة فعل جنونية من زيدان بعد هدف غاريث بيل

أظهر مقطع فيديو متداول للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ردة فعل جنونية مع الهدف المذهل الذي سجله النجم الويلزي غاريث بيل، في مرمى ليفربول أمس السبت 26 ماي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويظهر في المقطع وتفاعل زيدان مع الهدف، حيث وضع يده على رأسه في البداية غير مصدق ما حصل أمامه، قبل أن يبدأ بالاحتفال بطريقة غريبة مع لاعبيه.

للإشارة فإن نادي ريال مدريد انتصر في المباراة بثلاثة أهداف لواحد، ليحصد الفريق الإسباني لقبه الثالث على التوالي.