كونسيساو يخلط حسابات براهيمي ...

كشف موقع “كوريري دا مانيا” البرتغالي أن المدرب جواو كونسيساو يريد الحفاظ على الدولي الجزائري ياسين براهيمي، لكونه يدخل ضمن مشروعه الكروي في الموسم المقبل، حيث اعتبر ان التشكيلة الحالية قادرة على المنافسة في أكثر من جبهة، ليزيد بقاء الحارس الاسباني الشهير كاسياس من رغبة المدرب في الحفاظ على جميع النجوم.

ويبدو أن انتقال اللاعب ريكاردو بيرييرا قد أثر على المدرب البرتغالي، وهو الذي يرفض رحيل نجوم الفريق الذين حققوا لقب الدوري هذا الموسم، ومنهم ياسين براهيمي الذي كان من بين أبرز اللاعبين رفقة المهاجم ماريغا والمدافع البيرييرا الذي انتقل نحو ليستر سيتي.

ويبقى المؤكد أن وصول عرض مغري لنادي بورتو من أحد الأندية الراغبة في ضم ياسين براهيمي سيجهل ادارة الفريق تبيعه دون التفكير مرتين، خاصة أن عقده سينقضي الموسم المقبل وهو الذي لم يجدد عقده حتى الآن، علما أن الأمور قد تتطور أكثر في الأيام المقبلة.