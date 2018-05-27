سيارات "سوزوكي الجزائرية" في الاسواق بداية من جويلية المقبل

من المرتقب أن يشرع مجمع "طحكوت" في تسويق السيارات المركبة محليا الخاصة بعلامة "سوزوكي" خلال جويلية المقبل، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني الخاص بالسيارات autobip.com.

وقال المصدر أن أول سيارات من نوع "سوزوكي" ذات العلامة اليابانية والمركبة بولاية سعيدة ستخرج إلى الأسواق في جويلية المقبل.

و يتعلق الأمر بـ : سوزوكي Alto وسوزوكي Swift، بإنتظار أن تضاف نماذج أخرى (Ignis Vitara وErtiga و Baleno) إلى القائمة بعدما تم عرضها في معرض وهران للسيارات 2017.

وبحسب مدير المجمع محي الدين طحكوت فإن المصنع سينتج حوالي 15 ألف سيارة من طراز "سوزوكي"، "سويفت" و"ألتو" في العام الأول، ليصل إلى تركيب أزيد من 100 ألف سيارة على المدى الطويل، بنسبة إدماج تبلغ 15 في المائة في العام الأول قبل أن تصل إلى 40 بالمئة خلال ثلاث سنوات.