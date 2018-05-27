دوخة: ” فيغولي مصاب..ومبولحي نستعرف بيه” !

دعّم الحارس الدولي عز الدين دوخة قرار زميله رايس وهاب مبولحي عقب طلب إعفائه من المواجهة الودية المزدوجة أمام السعودية والبرتغال.وكشف “دوخة” عن العديد من الحقائق التي تخص المنتخب الوطني عبر فيديو مباشر نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

وقال: “أكيد أن رفض مبولحي وفغولي لدعوة الخضر لها أسبابها، وبدون أن نشكك في نية اللاعبين فإن فغولي مصاب، وأمّا مبولحي فهو غير جاهز لأننا توقفنا عن اللعب في الدوري السعودي منذ تقريبا شهر ونصف”

وأضاف: ” مبولحي رفض المغامرة بنفسه وبالمنتخب الوطني، وأنا “نستعرف بيه” لأنه إعتبر نفسه غير جاهز، وغير جاهز على تقديم الإضافة”.