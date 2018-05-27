مشاركة صلاح في المونديال غير مؤكدة

أكد نادي ليفربول الإنجليزي أن النجم المصري محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في منطقة الكتف، بعد تدخل من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وقال النادي بحسب بيان إن صلاح تعرض لخلع في الكتف، وفرصه في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 هي الآن موضع شك أيضا.

وحاول صلاح، التحامل على الإصابة، لعدة دقائق، لكنه في النهاية سقط على الأرض من شدة الألم، ليتم استبداله في الدقيقة 30 بزميله آدم لالانا.

وخرج صلاح باكيا، بعدما انتهى مشواره في نهائي دوري الأبطال، بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة.

وأوضحت لقطات الإعادة التلفزيونية، أن راموس، تعمد سحب يد صلاح في التحام بينهما، ليسقط عليها النجم المصري، ويبدأ في الصراخ من الألم.

إلى ذلك، قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إن إصابة صلاح صعبة، وتم تشخيصها بخلع في الكتف، وقد تهدد مشاركته في نهائيات كأس العالم، التي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول عن الإصابة، إن صلاح في طريقه للمستشفى للخضوع للتصوير بالأشعة السينية، للتأكد من حالة الكتف بشكل عام، والبحث عن مضاعفات أخرى، قد تؤدي إلى إطالة فترة العلاج.

ونقلت الصحيفة عن هيئة الصحة البريطانية، أن خلع الكتف هو من الإصابات الصعبة التي يمكن أن يتعرض لها اللاعب، نظرا للدور الذي يقوم به في التوازن خلال الجري، والآلام الشديدة التي يتسبب بها وتجعل اللاعب غير قادر على مواصلة الأداء.

وحسب الهيئة البريطانية، فإن خلع الكتف عادة يحتاج ما بين 12-16 أسبوعا للعلاج، ووصول اللاعب إلى الشفاء التام، في حال عدم وجود كسور أو تمزق في الأوتار والأربطة، وهو ما سيؤدي إلى غياب محمد صلاح عن المونديال، الذي يفصلنا عن انطلاقته حوالي أسبوعين لا غير.

لكن الصحيفة عادت وبينت أن محمد صلاح، سيحصل على عناية فائقة، وسيتم علاجه على يد فريق طبي متخصص بأعلى مستوى، وهو ما قد يجعل هناك بارقة أمل في إمكانية مشاركته في المونديال، لكن في الوقت ذاته فإن هذا الاحتمال سيكون ضعيفا للغاية، حيث لن يكون هناك وقت أمام صلاح للاستشفاء في حال تم التدخل جراحيا أو فيزيائيا للسيطرة على الآلام المرافقة لهذه الإصابة، وعودته للملعب للاستعداد بشكل مناسب للعب من جديد بكفاءته الطبيعية.

وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري إن إصابة لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح وفقا للتقرير المبدئي الذي حصل عليه من الجهاز الفني للمنتخب الوطني هي "جزع في أربطة مفصل الكتف" وتحتاج لفترة علاجية تمتد لنحو أسبوعين.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لبي بي سي أن الحالة الطبية لصلاح مطمئنة، وأنه ربما يلتحق بالمنتخب المصري الذي يشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا منتصف الشهر المقبل.