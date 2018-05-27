"إلغاء شهادة التعليم المتوسط أمر وارد"

صرح ممثل وزارة وزارة التربية الوطنية، مصطفى حمدي ، بأن 599846 مترشح يجتاز إمتحان شهادة التعليم المتوسط، غدا الاثنين، عبر مختلف المؤسسات التربوية وسط إجراءات تنظيمية محكمة .

وأكد مصطفى حمدي، لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، اليوم الأحد، على اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الامتحان الرسمي الهام.

وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد إلى توزيع المواضيع الخاصة بهذا الامتحان على كل المؤسسات التربوية عبر الوطن مبرزا أن النجاح إلى السنة الأولى ثانوي يكون من خلال احتساب المعدل السنوي ومعدل امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وفي رده عن سؤال متعلق بإلغاء هذا الامتحان الرسمي، قال ممثل وزارة التربية الوطنية أن لجنة وزارية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يدرس إمكانية إلغاءه، فيما أفاد بأن إلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية أمر غير وارد في المرحلة الحالية.

وفي ظل ارتفاع معدل الإخفاق في الطور المتوسط إلى أزيد من 43بالمائة فإن مجهودات معتبرة تبذل من أجل التقليص من هذه النسبة من سنة لأخرى حسب ذات المتحدث لافتا إلى أن هناك عمل جار لتوجيه التلاميذ الذين فشلوا في هذا الطور إلى مراكز التكوين المهني.